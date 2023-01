Schwimmen

Beim Augsburger Zirbelnuss-Schwimmen dürfen nicht alle Vereine starten

Volles Haus im Haunstetter Bad: beim Zirbelnuss-Schwimmen des SV Augsburg wurden an zwei Wettkampftagen 1900 Starts absolviert.

Plus Der Andrang für das Zirbelnuss-Schwimmen ist so groß, dass die Organisatoren nicht alle Anmeldungen akzeptieren können. Selbst die zugelassenen Starts bringen das Team an die Grenzen.

Von Andrea Bogenreuther

Ein dritter Wettkampftag beim 36. Augsburger Zirbelnuss-Schwimmen hätte Taylan Toprak vielleicht gerettet. Doch weil das traditionelle Wettkampf-Wochenende im Januar eben nur zwei Tage hat und die Gruppe seiner ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer eh schon am Anschlag arbeitete, musste der Vorsitzende des Schwimmvereins Augsburg (SVA) das Teilnehmerfeld unbedingt verkleinern und deshalb im Vorfeld einigen Vereinen absagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

