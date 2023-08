Reger Andrang bei den Augsburger Titelkämpfen im Bärenkellerbad

Plus Elena Moreira dos Santos und Robin Lienhart gewinnen bei der Augsburger Stadtmeisterschaft im Schwimmen die Wanderpokale. Insgesamt werden über 150 Goldmedaillen vergeben.

Mehr als 500-mal sprangen die Schwimmerinnen und Schwimmer bei der Augsburger Stadtmeisterschaft ins 50-Meter-Sportbecken des Bärenkellerbades, zu der die drei Vereine Post SV Augsburg, SB Delphin 03 Augsburg und Schwimmverein Augsburg 1911 geladen hatten. Veranstaltungsleiter Bernd Zitzelsberger konnte schon am Morgen fast 200 Aktive, zahlreiche Zuschauer und Kampfrichter begrüßen.

Nach mehreren Stunden Wettkampf waren die 16-jährige Elena Moreira dos Santos vom Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und der 17-jährige Robin Lienhart vom Schwimmverein Augsburg die neuen Augsburger Stadtmeister im Schwimmen. Bei der Siegerehrung am frühen Nachmittag wurden dann alle nochmals nass, als ein kräftiger Regenschauer sich über das Freibad Bärenkeller ergoss.