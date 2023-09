Von Kurzbahnstrecken zum Freiwasserschwimmen: Ein Augsburger durchquert den Bodensee

Plus Der Augsburger Schwimmer Floriant Boulogne durchquerte den Bodensee. Im Freiwasser ist der gebürtige Franzose allerdings noch nicht lange aktiv. Früher schwamm der 35-Jährige auf den Kurzbahnstrecke.

Ein Freiwasserschwimmer muss sich auf dem Weg ins Ziel oftmals mit verschiedenen Widerständen auseinandersetzen. Böige Winde, von Schiffen verursachte Wellen oder unangenehme Strömungen - hinderliche Bedingungen sind auf einer Langstrecke auf offenem See keine Seltenheit. Es gibt aber auch Zeiten, in denen nahezu perfekte Verhältnisse herrschen. Einen dieser Tage erwischte der Augsburger Floriant Boulogne, der Anfang September eine Durchquerung auf dem Bodensee absolvierte.

Begleitet von einem Beiboot schwamm der 35-Jährige von Friedrichshafen nach Romanshorn – knapp elf Kilometer von der deutschen Seite bis zum gegenüberliegenden Schweizer Ufer. "Es hat alles sehr gut geklappt", resümiert Boulogne die drei Stunden und 41 Minuten, die er im sogenannten "Schwäbischen Meer" verbrachte. Sein persönliches Ziel von unter vier Stunden hat er dadurch erreicht.