Auf der Nordsee rächen sich selbst kleinste Fehler

Julian Autenrieth und Luise Wanser belegten bei der WM im Segeln der 470er-Jolle in den Niederlanden den neunten Rang.

Plus Für den Augsburger Segel-Weltmeister Julian Autenrieth läuft es mit seiner Steuerfrau Luise Wanser bei der Weltmeisterschaft der olympischen 470er-Jolle in Den Haag so wie erwartet.

Von Volker Göbner

Die gesamte Weltelite der olympischen Segeldisziplinen war in Den Haag ( Niederlande) versammelt, um auf der Nordsee die Weltmeisterschaften auszutragen. In der 470er-Jolle, eine Mixed-Disziplin, erreichten der Augsburger Philipp Autenrieth und seine Hamburger Steuerfrau Luise Wanser Rang neun.

64 Crews waren am Start und segelten elf Wettfahrten und das Medal Race der besten zehn Boote. Dies hatten drei deutsche Teams erreicht. Aber Wanser/Autenrieth taten sich vom ersten Tag an schwer. "Es war das Gegenteil vom letzten Jahr, wo es uns leicht von der Hand ging", verglich Vorschoter Autenrieth die WM 2023 mit der vom Oktober 2022 in Israel, wo sie den Titel erringen konnten. Vor allem die Strömung auf dem Regattarevier vor Den Haag machte dem Team zu schaffen.

