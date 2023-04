Segeln

11:43 Uhr

Augsburger Autenrieth holt bei der königlichen Regatta auf Mallorca die Silbermedaille

Plus Gemeinsam mit Steuerfrau Luise Wanser kämpft sich der Augsburger Julian Autenrieth in der olympischen 470er-Jolle auf Rang drei – trotz einem gewaltigen "Murks".

Von Volker Göbner

Auf den Weltmeistertitel folgte für den Augsburger Segler Philipp Autenrieth zum Auftakt der neuen Saison gleich der nächste große Erfolg. Zusammen mit seiner Hamburger Steuerfrau Luise Wanser holte er in der olympischen 470er-Jolle (Mixed) bei der World-Cup-Regatta um die "Trofeo Princesa Sofia“ die Silbermedaille. Damit stand das amtierende Weltmeister-Duo bei dieser traditionsreichen Regatta in Mallorca zum ersten Mal auf dem Podium.

Am ersten Tag warteten die 72 Teams aus 25 Nationen noch vergeblich auf Wind. Mit den Plätzen vier und drei in den ersten beiden Wettfahrten am folgenden Tag setzten sich Wanser/Autenrieth erst einmal an die Spitze des Klassements. Am dritten Tag brillierte bei bestem Wetter und Seebrise Autenrieths früherer Steuermann Simon Diesch (Bodensee, mit der Berlinerin Anna Markfort) mit zwei ersten Plätzen und eroberte die Führung. Nach der Einteilung in Gold- und Silber-Flotte wurde der Wind weniger. "Da fahren dann alle schnell und es wird voll an den Wendemarken“, kommentierte Philipp Autenrieth. Für viele ging es an diesem Tag munter rauf und runter. "Wir mogelten uns so durch und blieben auf Rang vier insgesamt.“

