Augsburger Philipp Autenrieth segelt in die Weltspitze

Plus Mit seiner Steuerfrau Luise Wanser belegt der Augsburger Philipp Autenrieth in der 470-Jolle Platz vier beim Weltcup vor Mallorca.

Rang vier hat Philipp Autenrieth bei der Regatta um die „Trofeo Princesa Sofia 2022“ in Palma de Mallorca erreicht. Der Augsburger segelt seit dem Herbst mit der Hamburger Steuerfrau Luise Wanser in der neuen olympischen Disziplin 470er Mixed. Die Regatta war der erste World-Cup seit über zwei Jahren – und galt für die 65 Teams aus 21 Nationen als erste große Standort-Bestimmung.