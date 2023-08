Segeln

14:32 Uhr

Augsburger Segelcrew erlebt ein Hochseeabenteuer

Plus Junge Mitglieder des Augsburger Segelclubs waren eingeladen für eine einwöchige Regatta auf einem Hochseesegler. Bei anspruchsvollem Seegang entpuppte sich die Wettkampfwoche als lehrreiche Erfahrung.

Von Andrea Bogenreuther

Eigentlich kennen die sechs jungen Wassersportfreunde des Augsburger Segler-Clubs (ASC) auf ihren Booten jeden Handgriff, wenn sie zu einer Regatta hinausfahren. Doch Christoph Wurm, Johann und Jesper Freienstein, Nina Loser, Mika Hyner und Sophia Aichinger erlebten in diesem Jahr einen ganz besonderen sportlichen Höhepunkt. Auf Einladung des erfahrenen Hochseeseglers Jan-Claas Freienstein nahmen sie mit seinem Boot, einer Dehler 38, an der ORC-Weltmeisterschaft, einer mehrtägigen Hochsee-Regatta, in Kiel teil. Das wurde zu einem großen Abenteuer für die junge Crew, denn erstens handelte es sich beim Gewässer nicht mehr um den gut bekannten und überschaubaren Ammersee, sondern um die in den Wettkampftagen durch stürmischen Wind äußerst aufgewühlte Ostsee. Zweitens erwies sich die zwölf Meter lange "Linje", als ein ganz anderer Brocken als die wendigen, handlichen Einhandjollen, mit denen die ASC-Segler sonst im Wettkampf unterwegs sind.

In mehreren Trainingseinheiten lernte das ASC-Team, wie man auf dem Hochsee-Cruiser richtig zusammenarbeitet. Allerdings mussten sich alle erst einmal an die spektakulären Bedingungen gewöhnen. "Es war sehr viel Wind und sehr viel Welle, was für uns eine absolut neue Erfahrung war. Das hat schon einige Herausforderungen mit sich gebracht, wenn man sich so als neue Crew darauf einstellen muss", gesteht Sophia Aichinger, dass sie und ihre Teamkollegen schon eine gewissen Eingewöhnungsphase brauchten.

