Segeln

18:36 Uhr

Augsburger Segelteam wendet "Totalausfall" noch ab

Die ehemaligen Segel-Weltmeister von 2022, Philipp Autenrieth und Luise Wanser, belegten nun bei den Titelkämpfen in der Bucht von Palma de Mallorca den 13. Platz in der 470er-Mixed-Klasse.

Plus Philipp Autenrieth belegt bei der Weltmeisterschaft auf Mallorca nur Platz 13 und hat damit eine schwierige Ausgangslage für Olympia. Konkurrent Simon Diesch kommt auf Rang vier.

Von Andrea Bogenreuther

Diesen WM-Einsatz auf Mallorca hatten sich Philipp Autenrieth und Luise Wanser ganz anders vorgestellt. Im Jahr 2022 hatten der Augsburger Segler und seine Hamburger Steuerfrau in der Internationalen 470er-Klasse noch den WM-Titel im Mixed geholt, jetzt belegten sie nach den zwölf Wettfahrten vor der Bucht von Palma nur den 13. Rang. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem die WM-Platzierung auch in die Olympia-Qualifikation eingerechnet wird.

Da hat nach den Titelkämpfen nun ein anderes deutsches Boot die Nase vorn, nämlich Anna Markfort und Simon Diesch (Kiel/Friedrichshafen), die Rang vier belegten. Auf Platz zwölf war mit Anastasiya Winkel/Malte Winkel (Kiel) noch ein zweites deutsches Boot besser platziert als das Duo Wanser/Autenrieth.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen