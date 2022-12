Sideris Tasiadis: "In Augsburg wird dieser WM-Titel nie in Vergessenheit geraten"

Plus Der Augsburger Slalom-Kanute Sideris Tasiadis wurde bei seiner Heim-WM auf dem Eiskanal Weltmeister. Wie er eines der erfolgreichsten Jahre seiner Karriere bewertet.

2022 war für Sie ein ganz besonderes Jahr. Bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Ihrer Heimatstadt Augsburg haben Sie sich den Einzeltitel im Kajak-Einer geholt. Wie blicken Sie auf dieses erfolgreiche Jahr zurück?



Sideris Tasiadis: Es war ein fast perfektes Jahr für mich, denn ich habe bei den großen Wettkämpfen, der Weltmeisterschaft und der Europameisterschaft, jeweils eine Medaille mitgenommen. Immer beim Saisonhöhepunkt hat es geklappt. Gold bei der WM und bei der EM der Vize-Europameistertitel und Silber. Das war schon der Wahnsinn.