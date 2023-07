Skateboard

14:40 Uhr

Augsburger Skateboarder überzeugen im Inninger Hindernis-Parcours

Bei der süddeutschen Skateboard-Meisterschaft beim FSV Inningen siegte der Augsburger Ben Kormann in der Klasse der Amateure.

Plus Auf der Anlage des FSV Inningen wurde erstmals die süddeutsche Skateboard-Meisterschaft ausgetragen. Die Hitze an den Wettkampftagen macht dabei allen zu schaffen.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Die wahren Könner am Skateboard gaben sich beim ersten COS-Cup im Skatepark Augsburg ein Stelldichein. Bei der zweiten Qualifikationsmöglichkeit für die deutsche Skateboard-Meisterschaft zeigten sie auf der Anlage des FSV Inningen mit beeindruckenden Moves, Sprüngen und akrobatischen Elementen, was mit diesem Brett auf zwei Achsen und vier Rollen alles möglich ist. Allerdings machte die Hitze am Wettkampfwochenende mit Temperaturen bis zu 39 Grad allen Beteiligten zu schaffen. "Es war schon sehr heiß, zumal der Beton die Wärme reflektiert und es sich dadurch noch heißer anfühlt", berichtet Thomas Lutzenberger vom gastgebenden FSV Inningen, "glücklicherweise hat der Sponsor Flaschenpost gratis Getränke ausgegeben".

So konnten sich die 50 bis 100 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Anlage, die durch einen DJ und einen Moderator unterhalten und informiert wurden, gut gerüstet den Läufen der 24 Aktiven widmen. In der Male-A-Division waren acht Pros, also gesponserte Profi-Skateboarder, dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen