Sporttreff am Meierweg in Augsburg-Oberhausen wird noch einmal vergrößert

Plus Zu den FCA-Fußballplätzen und dem Vereinsheim der DJK West werden im Jahr 2022 eine Multifunktionsfläche und ein Jugend- und Kinderspielplatz gebaut.

Der noch letzte fehlende Abschnitt zur Fertigstellung des Sporttreffs Oberhausen im Meierweg ist auf den Weg gebracht. Die Mitglieder des Augsburger Sportausschusses beschlossen einstimmig, die noch ausstehenden Baumaßnahmen für eine überdachte Multifunktionsfläche und einen großzügig gestalteten Jugend- und Kinderspielplatz für Gesamtkosten von 1,05 Millionen Euro schnellstmöglich umzusetzen. Damit biegt das Projekt, das 2018 im Zuge der Umsetzung des Sport- und Bäderentwicklungsplans (SBEP) seinen Anfang nahm, auf die Zielgerade ein.