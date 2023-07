Sportakrobatik

Eleganz bis in die Fingerspitzen – Akrobatik-Trio feilt an seinem EM-Auftritt

Plus Athletinnen des SAV Augsburg-Hochzoll bereiten sich beim Kaderlehrgang in eigener Halle auf ihren EM-Einsatz vor. Dazu gehören unzählige Wiederholungen, bevor jede Bewegung perfekt sitzt.

Von Andrea Bogenreuther

Wieder und wieder lässt Choreografin Ana Matyskina die drei Augsburger Sportakrobatinnen komplizierte Schrittfolgen wiederholen. Spannung bis in die Fingerspitzen, exakt ausgeführte Elemente und Bewegungen, die punktgenau zur Musik passen. Das fordert Matyskina und ist erst zufrieden, wenn die Kür wie aus einem Guss und voller Eleganz abläuft. Der dreitägige Bundeskader-Lehrgang beim SAV Augsburg-Hochzoll ist harte Arbeit für das heimische Trio Gloria Baur, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer. Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf, der die vielen Korrekturen und Anweisungen in Sekundenschnelle umsetzen muss.

Doch die drei haben ein Ziel vor Augen, das ihnen die Anstrengungen wert ist. Die drei SAV-Akrobatinnen haben sich für die Europameisterschaft im Herbst in Bulgarien qualifiziert und geben an diesen Lehrgangstagen alles, um den Ansprüchen des Teams um Bundestrainer Igor Blintsov gerecht zu werden. Schließlich werden nur diejenigen Formationen für die internationalen Wettkämpfe nominiert, von denen man erwartet, dass sie zumindest ein Finale erreichen können. "Es gibt sehr starke Konkurrenz in Europa", sagt Hannes Schenk, der Sportdirektor des Deutschen Sportakrobatik-Verbands mit Blick auf die knapp 15 Athletinnen und Athleten aus dem ganzen Bundesgebiet, die an diesen Tagen in der Hochzoller Halle trainieren, "aber wir rechnen schon damit, eine Medaille zu bekommen. Wir haben einen guten Leistungsstand. Jetzt geht es darum, dass die Diamanten noch geschliffen werden."

