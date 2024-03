Medaillenregen für Hochzoller Sportakrobatinnen

Plus Der Sportakrobatikverein SAV Augsburg-Hochzoll war beim bayerischen Nachwuchsturnier in Königsbrunn hoch erfolgreich.

Fünf Gold-, vier Silber- und eine Bronzemedaille sowie ein vierter und siebter Platz rundeten das gute Wettkampfergebnis beim bayerischen Nachwuchsturnier für den Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll ab. Als Ausrichter sorgte der Augsburger Verein für viele Premieren. Erstmals fand der Wettkampf in den Hallen des Gymnasiums Königsbrunn statt, und einige der rund 300 Zuschauer nutzten die Möglichkeit, den Eintritt zu umgehen, indem sie einen Handstand vorführten.

Die rund 130 Sportlerinnen und Sportler lieferten sich von Beginn an einen spannenden und hochklassigen Wettbewerb. Für rund 50 Teilnehmer war es der allererste Wettkampf. Aus Augsburger Sicht durfte man sich über ein hervorragendes Gesamtergebnis freuen. In der Altersklasse Jugend zeigten Fee Schwedes und Mika Nguyen ihre neue Balanceübung. Eine Wertung von über 25 Punkten war das erste Ausrufezeichen.