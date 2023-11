Sportakrobatik

Technisch sauber geturnt – Hochzoller Sportakrobatinnen auf nationaler Bühne

Strahlende Gesichter gab es bei den Sportakrobatinnen des SAV Augsburg-Hochzoll, die an den deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Hamm teilnahmen.

Plus Mehrere Formationen des SAV Augsburg-Hochzoll starten bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Für Podestplätze reicht es knapp nicht, doch mit guten Einzelleistungen empfehlen sich einige Sportlerinnen für internationale Einsätze im nächsten Jahr.

Von Sandra Maresch

In den drei Kategorien Nachwuchs, Jugend und Meisterklasse gingen die Sportakrobatinnen des SV Augsburg-Hochzoll bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Hamm an den Start. Drei Formationen, die die bayerischen Landestrainerinnen Angelika Leuschner, Nicole Wilbold und Sandra Maresch zusammengestellt hatten, bildeten jeweils eine Mannschaft. Mit zwei fünften und einem vierten Platz verpassten die Mannschaften mit Augsburger Beteiligung gegen die hochklassige Konkurrenz aus ganz Deutschland zwar knapp das Podest, empfahlen sich durch ihre guten Leistungen aber durchaus für den Bundeskader und die im nächsten Jahr anstehenden internationalen Wettkämpfe.

Als zur deutschen Spitze gehörend erwies sich allen voran das Hochzoller Trio Lilly Maresch, Julina Funk und Anna Inic, die bei der Jugend antraten. Ihre elegant geturnte Übung mit sauberen technischen Elementen wurde vom Kampfgericht mit 24,900 Punkten bedacht, was Platz eins mit einem großen Vorsprung von 0,7 Punkten vor den starken Sachsen sowie zwei Formationen aus Baden-Württemberg und Hessen bedeutete, die erst bei der Europameisterschaft im Einsatz waren.

