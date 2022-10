Viel Nervenkitzel bei den Augsburger Sportakrobatinnen

Plus Das Sportakrobatik-Trio des SAV Augsburg-Hochzoll gewinnt Mehrkampf-Silber bei der deutschen Meisterschaft vor heimischem Publikum. Warum die Athletinnen zittern müssen.

Wie groß der Andrang bei der deutschen Sportakrobatikmeisterschaft der Junioren I und der Meisterklasse in der Augsburger Zwölf-Apostel-Halle war, zeigte sich gleich bei der Grußaufstellung zum Auftakt der zwei Wettkampftage. Die 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer passten beim Einmarsch gar nicht alle auf die Bodenturnfläche und mussten recht eng zusammenrücken. Doch das machte allen Beteiligten und den Gastgebern vom Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll nichts aus. Sie freuten sich darüber, endlich eine Meisterschaft ausrichten zu können ohne die im vergangenen Jahr noch vorgeschriebenen Coronabeschränkungen.