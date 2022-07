Neue Hoffnung für die sanierungsbedürftige Augsburger Sporthalle

Plus Dank eines staatlichen Zuschusses kann es wohl schon 2023 mit dem 2. Bauabschnitt bei der Augsburger Erhard-Wunderlich-Sporthalle weitergehen.

Nur 199 Personen sind derzeit im beschränkten Sportbetrieb in der weiterhin sanierungsbedürftigen Erhard-Wunderlich-Sporthalle zugelassen. Eigentlich ist das wegen seiner einmaligen Dachkonstruktion unter Denkmalschutz stehende Gebäude für über 3000 Menschen ausgelegt, doch die Sanierung zieht sich seit Jahren hin. Eine unbefriedigend Situation für die Augsburger Sporttreibenden, die schon lange auf größere Wettkämpfe und Veranstaltungen an diesem Standort verzichten müssen.