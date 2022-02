Sportbeirat

10:41 Uhr

Augsburger Sportlerehrung ist zum dritten Mal abgesagt

Plus Neuer Termin ist für den 20. Juli im Kongress am Park angesetzt. Neu gewähltes Gremium nimmt die Arbeit auf.

Von Andrea Bogenreuther

Erstmals trafen die nach der Wahl neu zusammengesetzten Mitglieder des Augsburger Sportbeirats zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen, und gleich erhielten sie eine enttäuschende Nachricht. Die Stadt hat sich dazu entschieden, die Sportlerehrung aufgrund der Corona-Pandemie zum dritten Mal zu verschieben. Die Veranstaltung am 17. März im Goldenen Saal des Rathauses wurde abgesagt. Stattdessen hat sich die Sportverwaltung um Referent Jürgen Enninger ein ganz neues Konzept überlegt. So soll die Ehrung, zu der über 400 Gäste erwartet werden, nun am 20. Juli im Kongress am Park stattfinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen