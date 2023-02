Sportbeirat

08:08 Uhr

Augsburger Schützenverein wird als Härtefall anerkannt

Plus Der Königlich Privilegierte Schützenverein Augsburg braucht Geld für die Sanierung seines Vereinsheims. Weil der eigene Dachverband nicht fördert, hofft man auf Zuschüsse von der Stadt.

Von Andrea Bogenreuther

Durch sein Gründungsdatum im Jahr 1430 ist der Königlich Privilegierte Schützenverein Augsburg der älteste Verein der Stadt. Doch sein traditionsreicher Standort an der Rosenau, dort, wo im 14. Jahrhundert historisch belegt schon Schießwettkämpfe ausgetragen wurden, ist in Gefahr. Das Vereinsheim, in dem sich neben dem Schießstand und Aufenthaltsräumen auch eine Gaststätte befindet, muss dringend saniert werden, weshalb der Verein bei der Stadt einen Antrag auf Investitionszuschuss stellte.

