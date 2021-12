Sportlerin des Jahres

vor 47 Min.

Slalomkanutin Ricarda Funk freut sich über die „Kirsche auf dem Sahnehäubchen“

Ricarda Funk (rechts), Goldmedaillengewinnerin im Kajak Einer, freut sich über den dritten Platz bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres in Baden-Baden.

Plus Olympiasiegerin Ricarda Funk aus Augsburg belegt den dritten Platz bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres. Das gibt ihr neuen Schwung fürs harte Wintertraining.

Von Andrea Bogenreuther

Gewissermaßen als „Kirsche auf dem Sahnehäubchen“ bezeichnete Ricarda Funk die große Auszeichnung, die ihr zum Ende eines aufregenden und sehr erfolgreichen Sportjahres noch widerfahren ist. Die Kanutin vom KSV Bad Kreuznach, die seit vielen Jahren in Augsburg lebt und trainiert, kam bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres auf den dritten Platz und durfte beim Gala-Abend in Baden-Baden neben der Siegerin, der Leichtathletin Malaika Mihambo, und der zweitplatzierten Ringerin Aline Rotter-Focken die bronzene Trophäe in Empfang nehmen.

