Jetzt ist der Weg frei für die Augsburger Sportstiftung

Plus Sportausschuss und Sportbeirat segnen Gründung der Sportstiftung ab. Nur ein Stadtrat ist dagegen.

Fast genau ein Jahr ist es nun her, dass der Augsburger Sportreferent Jürgen Enninger seine ersten Pläne zur Gründung einer Sportstiftung vorlegte. Damals hatten die Vertreter der Sportvereine große Bedenken angemeldet, weil ihnen die Hintergründe sowie der Zweck und die personelle Ausstattung der Stiftung zu wenig transparent erschien. Seitdem ist vieles passiert. Gemeinsam mit Vertretern des Sportbeirats hat die Sportverwaltung viel Zeit und Arbeit investiert, um eine akzeptable Grundlage für alle Beteiligten zu schaffen.