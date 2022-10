Sportpolitik

vor 20 Min.

Augsburger Sportpolitiker Harald Güller dringt auf Hilfe für Sportvereine

In vielen Sportvereinen mit eigenen Anlagen, wie hier beim TSV Göggingen, geht die Sorge um, dass die in steigenden Energiekosten zu Schließungen führen könnten.

Plus Der sportpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion will schnellere Lösungen, da er die Existenz der Vereine durch zu hohe Energiekosten bedroht sieht. Anträge seiner Partei in dieser Sache wurden allerdings abgelehnt.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Während die schwäbischen Sportvereine mit Sorge auf die kommenden Wintermonate blicken und unsicher sind, welche Belastungen die Energiekrise durch den Ukrainekrieg bringt, geht es in der Politik mit der in Aussicht gestellten Finanzhilfen nur langsam voran. Für den Augsburger Hermann Güller, den Sportpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, zu langsam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen