Sportpolitik

18:24 Uhr

In Haunstetten wird es für die Sportvereine immer enger

Plus Bei der Stadt Augsburg gibt es Bestrebungen, die Bezirkssportanlage am Unteren Talweg zu erweitern. Am besten um einen Naturrasen- und einen Kunstrasenplatz. Auch der TSV Haunstetten will sich engagieren und baulich vergrößern.

Von Andrea Bogenreuther

In Haunstetten ist es schon räumlich beengt und könnte noch enger werden – zumindest für die Sportvereine und Sportgruppen, die in diesem Stadtteil gerade besonders händeringend nach Flächen für Trainings- und Spielzeiten suchen. Die Plätze auf der Bezirkssportanlage am Unteren Talweg sind schon lange am Rande ihrer Kapazitätsgrenzen. Zuletzt hat sich die Lage dadurch verschlimmert, dass der TSV Haunstetten aufgrund des Neubaus der Johann-Strauß-Grundschule seinen Sportplatz R9 aufgeben musste, weil die Fläche für Umbaumaßnahmen der Schule gebraucht wird. Alle Mannschaften mussten deshalb an anderen Standorten untergebracht werden.

