Sportpolitiker Kränzle: "Nichts ersetzt den persönlichen Kontakt"

Ich verstehe das nicht ganz, dieses mit Gewalt festklammern am Amt, egal ob Ehrenamt oder Beruf, denn was du bis 80 nicht gepackt hast, dass schaffst du bis 85 auch nicht mehr, durch das klammern blockiert der Mann wieder 5 Jahre die nachstrebende Jugend, d.h. sie sind wieder 5 Jahre blockiert und werden älter und frustrierter. Es gibt ja bei Herrn Kränzle das Klammern am Mandat auch in seinem

Beruf als Landtagsabgeordneter und zeitgleich im Stadtrat in Augsburg, da wollte er ja auch nicht weichen, manche Menschen sind

Ämtergeil, ich meine wenn man auf zuvielen Hochzeiten tanzt dann verzettelt man sich leicht, man sollte diese Posten begrenzen, z.B. auf 2 Amtsperioden, oder durch eine Altersdeckelung begrenzen!

