Sportpolitik

vor 48 Min.

Sportvereine hoffen auf Öffnung von noch mehr Augsburger Schulturnhallen

Die Augsburger Sportvereine hätten gern, dass künftig auch in anderen Stadtteilen Schulturnhallen wie die der Schule Centerville-Süd in Kriegshaber für den Vereinssport geöffnet werden.

Plus Zwei Schulturnhallen sind den Funktionären der Augsburger Sportvereine zu wenig. Sie hoffen auf eine Erweiterung des Pilotprojekts, da in allen Stadtteilen großer Bedarf besteht.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Mit Freude und Zustimmung haben die Mitglieder des Augsburger Sportbeirats auf die angekündigte Öffnung der zwei Schulturnhallen der Grundschulen Firnhaberau und Centerville-Süd in Kriegshaber für den Vereinssport reagiert. Bei der Sitzung des Gremiums kam allerdings auch die Frage auf, warum sich dieses vom Sport- und Bäderamt angekündigte Pilotprojekt nur auf die beiden Stadtteile und die zwei Schulen beschränkt. Dringenden Bedarf an zusätzlichen Hallenzeiten gebe es in der ganzen Stadt, betonte Peter Monz von der DJK Pfersee und hält es für notwendig, „weitere Schulturnhallen zu öffnen“. Ähnlich äußerte sich Stadtrat Hans Wengenmeir (Polizei SV): „Ziel muss es sein, dass die Vereine auch in anderen Stadtteilen unterkommen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen