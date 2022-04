Sportpolitk

17:45 Uhr

Fußball-Projekt aus München: In Augsburg sollen mehr Mädchen an den Ball

Plus Sportverwaltung, Sportbeirat und die Vereine wollen ein Mädchenfußball-Projekt aus München auch für Augsburg realisieren. Allerdings ist das Modell mit Kosten für die Stadt verbunden.

Von Andrea Bogenreuther

Was in München als Projekt „Mädchen am Ball“ bereits an 15 verschiedenen Standorten erfreulich gut von der jungen weiblichen Zielgruppe angenommen wird, soll nach Möglichkeit auch in Augsburg realisiert werden. Das sagte Jürgen Enninger, der Sportreferent der Stadt, nach einer Präsentation des Projekts durch Anna Seliger vom Verein „Bildung und Kultur“ im Augsburger Sportbeirat. Die Pädagogin schilderte dem Gremium, wie durch das seit drei Jahren laufende Angebot in München bereits 1000 bis 1200 Mädchen zum Fußballspielen animiert worden seien.

