Startet Radprofi Marco Brenner bei Mailand-Turin?

Die Sorge um den Augsburger Radprofi Marco Brenner war nach seinem Sturz Anfang März bei der Faun Drome Classic in Frankreich groß. Der 22-jährige Profi des Schweizer Rennstalls Tudor pro Cycling hatte sich bei einem Massensturz eine Verletzung des Innenbandes des Ellenbogens mit einem Knochenriss zugezogen. Das hatte sein Rennstall kurz nach dem Rennen mitgeteilt. Seine Teilnahme am Mehretappen-Rennen Paris-Nizza musste Brenner absagen. Doch nach Informationen unserer Redaktion könnte Brenner vielleicht schon am 19. März beim Eintages-Rennen Mailand-Turin (1. Pro) sein Comeback geben. Das Training auf der Straße hat Brenner wohl schon wieder aufgenommen.

Brenner war in sein zweites Jahr bei Tudor bemerkenswert erfolgreich gestartet. Der amtierende deutsche Meister hatte nach Helferdiensten für Tudor-Neuzugang Marc Hirschi bei der Mallorca Challenge mit zwei fünften Etappenplätzen bei der Tour of Oman (1. Pro) Rang neun in der Gesamtwertung abgesichert. Am Tag vor seinem Sturz war Brenner bei der Faun-Ardeche Classic (1. Pro) auf Platz zwei gesprintet. Allerdings hatte er da von einem Fauxpas der Spitzengruppe profitiert, die kurz vor dem Ziel bei einem Kreisverkehr fälschlicherweise dem Führungsmotorrad gefolgt war. Diese Chance nutzte der französische Vorjahreszweite Romain Grégoire, der 200 Meter vor dem Ziel in Guilherand-Granges antrat und sich nach insgesamt 165,9 Kilometern mit drei Sekunden Vorsprung auf Brenner durchsetzte.