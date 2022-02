SV Augsburg

Endlich wieder ein Schwimmwettkampf in Augsburg

In vier Abschnitten wurde das Zirbelnuss-Schwimmen im Haunstetter Bad durchgeführt. Trotz der Corona-Auflagen waren die Ausrichter vom Schwimmverein Augsburg zufrieden mit dem Ablauf.

Plus Nach fast zweijähriger Pause richtet der SV Augsburg wieder sein Zirbelnuss-Schwimmen aus. Wie das trotz Corona-Auflagen gelingt und warum das für den Augsburger Sport ein wichtiges Signal sein kann.

Von Andrea Bogenreuther

Es war ein großer Aufwand, doch in der Rückschau von Taylan Toprak, dem Vorsitzenden des Schwimmvereins Augsburg (SVA), hat sich dieser gelohnt. Nach knapp zweijähriger Wettkampfpause führte sein Verein mit bewährten Helferinnen und Helfern erstmals wieder das Zirbelnuss-Schwimmen im Haunstetter Bad durch. Rund 840 Starts an einem Wochenende unter Corona-Bedingungen abzuwickeln, habe sich besonders in der Vorbereitung als großer Kraftakt erwiesen, berichtet Toprak. Vor Ort sei aber alles „rundum positiv abgelaufen“, freut sich der SAV-Chef. „Unser Hygienekonzept hat gut funktioniert. Die Halle war nicht zu voll. Wir haben alles ganz gut gesteuert, sodass es für unser Helfer- und Organisationsteam entspannt war.“

