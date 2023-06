Synchronschwimmen

vor 19 Min.

Augsburger Delphin-Nixen fühlen sich wohl im Pool des ZDF-Fernsehgartens

Plus Die Synchronschwimmerinnen können auf jede Menge Titelgewinne zurückblicken. Um nach der Corona-Zeit wieder mehr Nachwuchs zu finden, treten sie in der Öffentlichkeit auf.

Von Andrea Bogenreuther

Julia Schittko weiß gar nicht mehr genau, wie lange sie brauchte, um die hunderte Pailletten in Rosa und Orange an ihren Badeanzug zu nähen. In irgendeinem Trainingslager nutzte die Synchronschwimmerin gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen die freie Zeit außerhalb des Wassers, um die Outfits wettkampfgerecht aufzupimpen. „Der Badeanzug ist jetzt bald 20 Jahre alt“, sagt Schittko lachend und knibbelt liebevoll an einige Pailletten herum, die nur noch von einem dünnen Bändchen gehalten werden. Weil heutzutage die kleinen Plättchen nur noch aufgeklebt werden, beweist das glitzernde Textil eindrucksvoll, wie lange sie und ihre Freundinnen dem Sport schon treu sind.

Als Kind haben sie beim SB Delphin gemeinsam die Basics gelernt, mittlerweile gehören sie zur Masterklasse, jener Synchronschwimmgruppe aus sieben bis neun Schwimmerinnen, die als Aushängeschild der Synchron-Abteilung gelten. Die Gruppe nimmt nicht nur regelmäßig an Meisterschaften und Wettkämpfen teil, sondern wird auch für Shows gebucht, wenn es darum geht, die Faszination und Eleganz dieser Sportart hinaus in die Öffentlichkeit zu tragen. Wie es den fünf Augsburger Nixen Ysanne Schürstedt, Julia Schittko, Dana Glas, Marie Schweigard und Linda Probst zuletzt bei einem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ gelungen ist.

