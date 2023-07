Augsburger Delphin-Nixen vergolden ihre Karriere mit Rockmusik

Plus Die Synchronschwimmerinnen des SB Delphin Augsburg bringen von der deutschen Meisterschaft vier Goldmedaillen und eine Silbermedaille mit nach Hause.

Die Synchronschwimmerinnen des SB Delphin 03 Augsburg waren bei den deutschen Meisterschaften der Masters in Karlsruhe mit zwölf Schwimmerinnen nicht nur der größte teilnehmende Verein, sondern stellten auch die erfolgreichste Mannschaft. Am Ende fuhren die Augsburger Nixen mit viermal Gold und einmal Silber nach Hause.

Im Solo starteten Carolin Reuber (AK 30–39) und Marie Schweigard (AK 20–24) und überzeugten mit ihren anspruchsvollen Soli die Wertungsrichter. Beide konnten somit ihre jeweiligen Altersklassen für sich entscheiden. Schweigard erreichte mit 144,207 Punkten die Höchstwertung des gesamten Wettkampfes. Im Duett der AK 20–24 startete Schweigard gemeinsam mit ihren Partnerinnen Dana Glas in der technischen Kür und Julia Schittko in der freien Kür. Auch hier überzeugten die Delphin-Nixen insbesondere durch die kreative Choreografie, die mit Höchstschwierigkeiten gespickt ist, und gewannen Gold.