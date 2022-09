Tanzen

Augsburgerin Nina Trautz tanzt zum zehnten Meistertitel

Plus Mit ihrem ukrainischen Tanzpartner Andrey Larin ist Nina Trautz in den fünf Lateintänzen auf dem nationalen Parkett weiterhin das Maß aller Dinge. Auch beim Galaball in der heimischen Tanzschule tritt das Erfolgspaar demnächst auf.

Von Andrea Bogenreuther

Im deutschen Lateintanzen sind sie das Maß aller Dinge – die Augsburgerin Nina Trautz und ihr ukrainischer Partner Andrey Larin. Bei den deutschen Meisterschaften der Professionals in der Leipziger Glashalle wiederholte das Profi-Tanzpaar seinen Erfolg aus dem vergangenen Jahr und gewann mit souveränen Siegen in den fünf Lateintänzen Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha, Jive und Paso doble erneut den Titel. Nina Trautz hatte dabei einen besonderen Grund zu feiern. An der Seite von Larin war es ihr vierter Titel (in den fünf Tänzen und Kür), insgesamt aber wurde sie damit zum zehnten Mal deutsche Meisterin im Lateintanzen. Mit ihrem ehemaligen Partner Valera Musuc, von dem sie sich 2018 getrennt hatte, ertanzte sie die anderen Titel. Die Zusammenarbeit mit Victor Burchuladze war aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie 2021 zu Ende gegangen.

