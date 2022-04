Tanzen

Nina Trautz und Andrey Larin tanzen sich unter die Top Neun der Welt

Plus Mit ihrem ukrainischen Partner Andrey Larin erreicht die Augsburgerin Nina Trautz bei den WDC World Championships in Blackpool die bisher beste Platzierung ihrer Karriere.

Von Andrea Bogenreuther

Die Vorbereitung war schwierig und doch gelang der Augsburger Profitänzerin Nina Trautz mit ihrem ukrainischen Partner Andrey Larin bei den WDC Weltmeisterschaften in Blackpool das bisher beste Ergebnis ihrer internationalen Karriere. Der Krieg in der Ukraine und die Flucht von Larins Familienmitgliedern nach Augsburg hatten das Tanzpaar in den vergangenen Wochen privat sehr beschäftigt, aber dennoch schafften sie es, sich auf den Sport zu konzentrieren und sich mit Rang neun unter den Top-Paaren der Welt zu platzieren.

