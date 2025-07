Hiobsbotschaft für den TC Augsburg: Tom Bittner fällt aus

Helmut Martin hatte das alles so schön geplant. Mit dem 21-jährigen Tom Bittner wollte der Teammanager des Tennis-Zweitligisten TC Augsburg neben Luca Wiedenmann einen zweiten regionalen Spieler aufbauen. Nicht selbstverständlich im gehobenen Tennisbereich, wo schon in der Bayernliga oft nur mit ausländischen Spielern gearbeitet wird. Deshalb hatte Martin das Tennistalent vom Regionalliga-Aufsteiger TC RW Gersthofen zum TCA geholt. Doch aus den ganzen Plänen wird nichts. Bittner fällt mit einer Schambeinentzündung die ganze Saison, die am Sonntag startet und am 10. August endet, aus.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tom Bittner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tennis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis