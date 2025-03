TCA feiert historische Aufnahme in die Champions League des deutschen Tennis – Auszeichnung zum 125. Jubiläum

Jakob Schweyer kam nicht aus dem Schwärmen heraus: „Ich bin geflasht! Das ist die Champions League im Tennis“, freute sich der Vorsitzende des TC Augsburg über die Aufnahme in den elitären Kreis der „elf Leading Tennis Clubs of Germany“ des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Damit ist der TCA neben MTTC Iphitos München der einzige bayerische Verein, der in dieser Vereinigung deutscher Spitzenklubs vertreten ist.

„Diese Aufnahme stellt für unseren Verein einen weiteren Höhepunkt im Jahr seines 125. Gründungsjubiläums dar“, sagte Schweyer. Zu den Leading Tennis Clubs of Germany gehören der Club an der Alster Hamburg, Blau-Weiß Berlin, DTV Hannover, Rochusclub Düsseldorf, ETUF Essen, KHTC Stadion RW Köln, Palmengarten Frankfurt, Grün-Weiß Mannheim, BW Dresden-Blasewitz und Iphitos München. Die Kooperationsgruppe „Leading Tennis Clubs of Germany“, die 2009 gegründet wurde, trifft sich zum regelmäßigen Austausch klassischer Themen wie Verwaltung, Finanzen, Steuern und Marketing, sowie neuerer vereinsrelevanter Themen wie Inklusion und Nachhaltigkeit.

Gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit konnte der TCA beim strengen Aufnahmeverfahren (Tradition, Sport, Innovation) punkten. Da wurde der TCA vom Bayerischen Tennisverband (BTV) zum „Verein des Jahres 2024“ausgezeichnet. Der TCA überzeugte nicht nur durch seinen innovativen Hallen-Neubau, sondern auch mit seinem Projekt, von den anreisenden Vereinen eine „CO2-Verursacher-Prämie“ zu verlangen. Auf der nächsten Tagung des LTCG im September in Düsseldorf wird der TCA sein Nachhaltigkeitskonzept vorstellen.