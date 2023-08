Tennis

vor 2 Min.

Abstiegsgespenst und Prosecco: So gehen die Augsburger Tennis-Zweitligisten in den letzten Spieltag

Plus Während beim zweitplatzierten TC Augsburg am Sonntag beim Saisonende die Sektkorken knallen, wird der TC Schießgraben den Klassenerhalt wohl verpassen.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Vor dem letzten Spieltag in der Zweiten Tennis-Bundesliga gibt es gemischte Gefühle bei den beiden Augsburger Klubs. Laut Faktenlage dürfte es nahezu unmöglich sein, dass die erste Männermannschaft des Tennisclubs Schießgraben als Aufsteiger den Klassenerhalt noch schafft. Denn als Tabellenschlusslicht müssten die Augsburger am Sonntag um 11 Uhr ausgerechnet beim Spitzenreiter und favorisierten Aufstiegskandidaten BASF Ludwigshafen 1 gewinnen. Der aber hat sich die ganze Saison über bisher keine Blöße gegeben, alle sieben Spiele gewonnen und steht kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga.

Feierlaune dagegen beim Ligakonkurrenten TC Augsburg. Der will sein Heimspiel am Sonntag (ab 11 Uhr) gegen den TC Blau-Weiß Würzburg nutzen, um den bereits jetzt feststehenden zweiten Tabellenplatz ausgiebig zu feiern. Deshalb gibt es für alle Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur freien Eintritt auf die Anlage am Siebentischwald, sondern auch für jeden Gast ein Glas Prosecco.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen