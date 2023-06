Tennis

09.06.2023

Alter schützt vor Tennis nicht

Plus Mit 89 Jahren steht Siegfried Dinsel noch regelmäßig auf dem Platz. Der Münchner ist der älteste Teilnehmer bei den bayerischen Meisterschaften in Augsburg. Über sein bewegtes Leben wissen nur wenige bescheid. Dabei hat er einen eigenen Wikipedia-Eintrag.

Warmmachen muss sich Siegfried Dinsel auf Platz 11 der Anlage des TC Schießgraben nicht mehr viel. Ein paar Mal spielt er sich mit seinem Gegner Gerhard Specht den Ball im Halbfeld hin und her, macht ein paar Aufschläge. „Das reicht schon“, sagt er. Jetzt ist der 89-jährige Münchner von GW Luitpoldpark bereit für sein zweites Gruppenspiel in der Altersklasse 85.

Siegfried Dinsel trifft auf einen mehrfachen Seniorenweltmeister

Das erste hatte er am Mittwoch zu Beginn der bayerischen Tennismeisterschaften gegen Klaus-Jürgen Klein (Jahrgang 1938) vom TC Murnau mit 1:6 und 2:6 verloren. Auch am Donnerstag ist er chancenlos. Specht ist erst 86, mehrfacher Seniorenweltmeister, aber gehandicapt. „Ach ich habe eine Kalkschulter. Ich bin dauernd beim Physiotherapeuten, das ist in dieser Saison erst mein zweites Spiel“, sagt er. Dennoch ist der Oberpfälzer vom TC Neunkirchen klar überlegen. Ein Stoppball ist für Dinsel unerreichbar, sein Bewegungsradius an der Grundlinie überschaubar. Am Ende verliert er 0:6 und 1:6. Dinsel ist zwar mit Ehrgeiz dabei, aber sieht das ganze altersmilde. „Für mich ist das günstiges Training unter Wettkampfbedingungen. Hier zahle ich meine Meldegebühr und spiele gegen gute Gegner. Eine Trainerstunde wäre viel teurer“, lacht er verschmitzt. Er ist mit Abstand der älteste Teilnehmer an den Meisterschaften.

