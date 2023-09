Tennis

16:29 Uhr

Beachtennis beim TC Gersthofen bringt das Urlaubsgefühl zurück

Plus Wer in der Region diese neue Sportart einmal ausprobieren möchte, ist beim TC Gersthofen richtig. Dafür braucht es allerdings ein gewisses Maß an Kondition und Durchhaltevermögen.

Von Andrea Bogenreuther

Urlaubsgefühle kommen beim Besuch im Tennisclub Rot-Weiß Gersthofen auch nach Ablauf der Sommerferien schnell auf. Denn ganz hinten auf der vereinseigenen Anlage am Unteren Auweg, idyllisch gelegen zwischen den klassischen roten Granulatplätzen und einer sanft modellierten Rasentribüne, laden zwei sauber gerechte Sandfelder zum Spielen ein. Beachtennis heißt die Sportart, die der TC Gersthofen dort seit einem Jahr anbietet und bei der sich das Tennisspielen von einer ganz neuen Seite erleben lässt.

Denn genauso wie im Beachvolleyball wird hier barfuß gespielt mit harten Holzschlägern und einem auf 1,70 Meter gespannten Netz, was die konditionellen und koordinativen Anforderungen an Spielerinnen und Spieler gewaltig steigert. Aufgrund des anspruchsvollen Untergrunds wird im Beachtennis eher Doppel statt Einzel gespielt, Familien stehen bisweilen gern auch mal zu dritt auf einer Seite des Feldes. Ein besonderer Freizeitspaß, den alle Tennisfans einmal ausprobieren sollten, ist Günter Maurer, Vorsitzender des TC Gersthofen, überzeugt.

