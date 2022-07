Tennis

vor 21 Min.

Beim TC Schießgraben läuft es nach Plan

Plus Die Tennisspieler des Regionalliga-Aufsteigers erfüllen beim 6:3-Heimsieg gegen den TC Bamberg ihre Vorgaben. Der Klassenerhalt stand schon am Samstag fest.

Von Robert Götz

Als Dennis Dragomirov seinen fünften Matchball zum 6:3, 6:7, 12:10-Sieg gegen Patrick Schmitt verwandelte, da gab es Michael Thor kein Halten mehr. Der sportliche Leiter des TC Schießgraben nahm seinen Spieler noch auf dem Tennisplatz strahlend in den Arm. Thor ahnte, dass der Punkt zum 3:1 in den Einzeln im Regionalligaspiel gegen den TC Bamberg Gold wert sein würde. „Wenn Kai (Lemstra) sein Einzel gewinnt, dann brauchen wir noch einen Sieg in den Doppeln. Das ist unser Plan.“ Und der ging auf. Lemstra gewann 7:5, 6:2. Zuvor hatten schon die Top-Spieler Bogdan Bobrov und Hannes Wagner gepunktet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen