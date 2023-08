Tennis

15:30 Uhr

Daniel Masur deutet bei den Schwaben Open seine Klasse an

Plus Der Bückenburger spielte schon in Wimbledon, jetzt kämpft er bei den Schwaben Open um einen weiteren Titel auf der Challenger Tour. Ein Augsburger tritt am Mittwoch im Doppel-Achtelfinale an, ein anderer muss passen.

Von Andrea Bogenreuther

Durchwegs sonniges Wetter mit hohen Temperaturen waren an den ersten beiden Turniertagen der Schwaben Open auf der Anlage des TC Augsburg Siebentisch geboten. Das ATP Challenger-Turnier der Kategorie 50, das mit 36.000 Euro dotiert ist, startete mit dem Qualifikations-Wettbewerb, in dem sich fünf von den insgesamt elf deutschen Spielern in die Finalrunde spielten.

Allerdings schieden die beiden Lokalmatadore Luca Wiedenmann und Constantin Frantzen vom ausrichtenden TC Augsburg Siebentisch bereits in der ersten Runde aus. Im Duell der ehemaligen College-Spieler setzte sich der libanesische Daviscup-Spieler Hady Habib mit 63, 6:7 (6), 6:2 gegen Wiedenmann durch, am nächsten Tag bezwang Habib den Österreicher Neil Oberleitner mit 4:6, 6:3, 7:6.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

