Das Augsburger Tennisturnier Schwaben Open zieht um

Plus Das ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open zieht um. Das bedeutendste und meistbeachtete Tennisturnier der Region wird weiter auf der Anlage des TC Augsburg ausgetragen, aber findet 2024 fast drei Monate früher statt.

Von Robert Götz

Die Neuauflage 2023, nach drei Jahren Corona-Pause, fand noch Ende August statt. Der Sieger hieß Carlos Taberner, 26, aus Spanien. Jetzt wird in den Pfingstferien, vom 19. Mai bis zum 24. Mai 2024, um die insgesamt 36.000 Euro Preisgeld gespielt. Beim ATP- Challenger-Turnier der Kategorie 50 bekommt der spätere Turniersieger 50 Weltranglistenpunkte gutgeschrieben. Es ist die unterste von fünf Kategorien der Challenger-Turniere.

Termin liegt in den bayerischen Pfingstferien

Mit dem Terminwechsel will der Veranstalter gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Gerade unter der Woche kann man so mehr Eltern und Kinder auf die Anlage am Siebentischwald locken. „Wir möchten die Schwaben Open zu einem Ereignis für die ganze Familie machen und freuen uns darauf, in der Woche der bayerischen Pfingstferien ein abwechslungsreiches Kinderprogramm anzubieten. Es ist uns wichtig, die Begeisterung für Tennis von Generation zu Generation weiterzugeben“, so Turnierdirektor Hans Rußwurm.

