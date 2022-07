Tennis

20.07.2022

Das Wort Krieg ist für Bogdan Bobrov tabu

Bogdan Bobrov spielt in dieser Saison für den Regionalliga-Aufsteiger TC Schießgraben. Der Russe ist ein Weltenbummler in Sachen Tennis.

Plus Bogdan Bobrov ist von Beruf Tennisspieler. Er wurde in Russland geboren. Darum muss er auch immer wieder Fragen zu den Vorgängen in der Ukraine beantworten.

Von Robert Götz

Bogdan Bobrov tat genau das, wofür ihn Michael Thor, der sportliche Leiter des Regionalliga-Aufsteiger TC Schießgraben verpflichtet hatte. Direkt vor der Terrasse des Tennisheimes gewann der 24-jährige Russe am Sonntag im Spitzenspiel gegen den TC Bamberg gegen Johannes Fleischmann 6:3, 6:3. Den Zuschauern gefiel, was sie da auf dem Centercourt sahen. Bobrov zeigte hin und wieder harte Rückhandschläge, dann wieder gefühlvolle Stopps, die es sonst nicht so oft in der dritten Liga zu sehen gibt. Und trotzdem rangiert der Rechtshänder gerade mal auf Rang 464 der ATP-Weltrangliste.

