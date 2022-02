Tennis

15:15 Uhr

Der Deutsche Tennis Bund stockt die 2. Bundesliga Süd auf

TCA-Chef Jakob Schweyer ist zufrieden, dass sein Verein auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Süd spielen wird.

Plus Der Deutsche Tennis Bund hat dem TCA mitgeteilt, dass er das Urteil des Landgerichts Hamburg akzeptiert und die 2. Bundesliga Süd auf zehn Vereine aufstockt.

Von Robert Götz

Es war schon eine gewisse Genugtuung, was Jakob Schweyer am Montag von höchster Stelle des Deutschen Tennis Bundes (DTB) erhielt. Helmut Schmidbauer teilte dem 1. Vorsitzenden des TC Augsburg persönlich mit, dass der TCA in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Süd spielen wird. „Herr Schmidbauer hat mir mitgeteilt, dass der DTB das Urteil des Landgerichtes annimmt und dass Mitte März die Satzung so geändert wird, dass in der kommenden Saison zehn Teams in der 2. Bundesliga Süd spielen werden.“ Diese Entscheidung wurde im Umfeld des DTB bestätigt, eine offizielle Stellungnahme konnte der DTB am Dienstag aber noch nicht geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen