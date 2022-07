Der TC Augsburg gewinnt gegen Hainsacker

Der Tennis-Zweitligist TC Augsburg startet mit einem 6:3-Erfolg gegen die SpVgg Hainsacker in die neue Saison. Warum das der erste Sieg im zweiten Jahr nach dem Aufstieg ist.

Am Ende wurde es für Constantin Frantzen dann fast noch ein wenig eng für den Zweitliga-Saisonstart mit dem TC Augsburg am Sonntag. Nur gut, dass der 24-Jährige das Doppelfinale beim ITF-Turnier in Kassel mit seinem Partner Tim Sandkaulen gegen Tom Gentzsch(Leopold Zima glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2 gewann. So konnte er sich gleich nach der Scheckübergabe ins Auto setzen und zurück nach Augsburg fahren, zu Hause noch übernachten und sich so am Sonntagmorgen der TCA-Reisegruppe Richtung Hainsacker anschließen.

Der TC Augsburg dreht den Spieß um und gewinnt 6:3 gegen die SpVgg Hainsacker

Dort, in dem kleinen Ortsteil von Lappersdorf bei Regensburg, wird bei der SpVgg seit Jahren Zweitliga-Tennis durch einen Mäzen präsentiert. In der vergangenen Saison verlor der Aufsteiger TCA zu Hause klar gegen den Dorfklub mit 2:7. Am Sonntag drehte der TCA den Spieß um und gewann 5:3. Es war der erste Sieg im zweiten Zweitliga-Saison. Denn im Vorjahr gab es acht Niederlagen in acht Spielen. Der TCA blieb erst nach gewonnenem Rechtsstreit gegen den Deutschen Tennis Bund (DTB) in der Liga.

Christian Lechner hat seine Hausaufgaben gemacht

Doch der TCA, allen voran der sportliche Leiter Christian Lechner, und seine Spieler haben aus der Horrorsaison die richtigen Lehren gezogen und ihre Hausaufgaben gemacht. Lechner verstärkte das ausländische Kontingent deutlich, nachdem man da im Vorjahr Ausfälle nicht kompensieren konnte. So standen gegen Hainsacker vier ausländische Profis auf dem Dorf-Tennisplatz. Neuzugang Hernan Casanova aus Argentinien, der Spanier Guillermo Garcia Lopez und der Tscheche Jiri Barnat gewannen ihre Einzel, nur Barnats Landsmann Jan Satral verlor. Doch da Constantin Frantzen und Luca Wiedenmann siegten, lag der TCA schon nach den Einzeln uneinholbar mit 5:1 vorne.

Constantin Frantzen gewinnt das ITF-Doppelturnier in Kassel und dann das Einzel für den TCA

„Die lange Autofahrt von Kassel nach Augsburg am Samstag habe ich schon noch in den Beinen gespürt“, sagte Constantin Frantzen nach seinem 6:4, 7:5-Erfolg über den Franzosen Klegou. „Das war ein gelungener Start“, freute sich Frantzen. Der konzentriert sich derzeit voll auf seine Tennis-Karriere, vor allem in der Doppel-Konkurrenz. In seiner Spezialdisziplin ging Frantzen mit Wiedenmann diesmal leer aus. Die lange Woche in Kassel hatte am Ende doch ihren Tribut gezollt.

Doch diese Niederlage konnte die gute Laune von Christian Lechner nicht trüben: „Wie angekündigt, haben wir gewonnen. Wir haben eine starke Mannschaft. Die ausländischen Neuverpflichtung haben heute überzeugt. Dadurch können unsere deutschen Spieler auf den Positionen dahinter punkten.“ Denn die hätten sich, so Lechner, „soweit verbessert, wie wir uns das vorgestellt haben.“

TCA spielt am Freitag zu Hause gegen Palmengarten Frankfurt

So wie Constantin Frantzen. Der freut sich schon auf das erste Heimspiel am Freitag (ab 13 Uhr) zu Hause gegen Palmengarten Frankfurt. Seine Anreise wird diesmal nicht so strapaziös. „Ich bereite mich diese Woche in Augsburg auf das Spiel vor.“