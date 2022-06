Der TC Schießgraben steht zu seinen russischen Neuzugängen

Plus Der Regionalliga-Aufsteiger hat die beiden russischen Tennisprofis Bogdan Bobrov und Alexander Shevchenko lange vor Kriegsbeginn verpflichtet. Jetzt gab es Diskussionen.

Als Michael Thor im vergangenen Herbst den Kader für die erste Männermannschaft zusammenstellte, da freute sich der Sportliche Leiter des TC Schießgraben. Mit den beiden Russen Alexander Shevchenko, 21, und Bogdan Bobrov, 24, hatte er zwei ideale neue Führungsspieler unter Vertrag genommen. Talentiert, sportlich top für die Liga und vor allem finanzierbar. Der Aufsteiger sah sich für die Regionalliga, die am 2. Juli beginnt, mit Bobrov (Weltrangliste 482) und Shevchenko (Platz 234) gut gerüstet.