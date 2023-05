Tennis

15:06 Uhr

Der TC Schwaben setzt auf die Jugend

Michaela Bayerlova wechselte vom TC Schwaben in die Tennis-Bundesliga.

Plus Zwei Tschechinnen sollen in dieser Saison die Regionalliga-Frauen des TC Schwaben anführen. Sie sollen Michaela Bayerlova ersetzen, die in die Bundesliga wechselte.

Von Robert Götz

Irgendwann, Mitte des vergangenen Jahres, stellte Anton Huber fest, es reicht. Er hatte nach 22 Jahren als Vorstand des TC Schwaben genug. Bei der Jahreshauptversammlung im Oktober stellte er sein Amt zur Verfügung. Der 82-Jährige hatte große Projekte zu verantworten. Zweimal hatte er die Tennishalle sanieren müssen. Einmal hatten die Ameisen die Träger des Hallendaches befallen und dann mussten später auch noch der Boden und die Lichtanlage saniert werden.

Doch zuletzt nervten ihn die kleineren und größeren Meinungsverschiedenheiten bei einigen Problemen innerhalb des Vereines immer mehr. "Dann habe ich gesagt, dann soll es jemand anders machen." Mit Rechtsanwalt Alexander Steuerwald wurde auch ein Nachfolger gefunden.

