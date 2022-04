Doppel-Clubchef Jakob Schweyer: "Meine Vereinserfahrung sollte mir helfen"

Plus Jakob Schweyer führt seit 13 Jahren den Tennisclub Augsburg (TCA). Seit März ist er auch Präsident des Golfclubs Augsburg. Wie er diese Doppelaufgabe angeht und was damit für Herausforderungen verbunden sind.

Vor knapp fünf Wochen wurden Sie quasi in einer Kampfabstimmung im Golfclub Augsburg zum neuen Präsidenten gewählt. Wie haben Sie ihren Amtsantritt erlebt und haben sich die Wogen etwas geglättet?