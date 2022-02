DTB-Vizepräsident Weschenfelder: „Wirft fragwürdiges Licht auf TCA“

Plus Der Absteiger TC Augsburg klagt sich in die 2. Tennis-Bundesliga Süd zurück. Der DTB-Vizepräsident Nico Weschenfelder, erklärt, warum der Verband das Urteil anerkennt, aber nicht teilt.

Herr Weschenfelder, wie ordnen Sie das Urteil des Landgerichtes Hamburg ein?