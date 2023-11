Tennis

Für Augsburger Tennisprofi Constantin Frantzen geht ein Traum in Erfüllung

Die Tennisprofis Hendrik Jebens und Constantin Frantzen (Bild) erreichten beim ATP-Turnier in Metz das Finale, verloren dort aber gegen Hugo Nys und Jan Zielinski mit 4:6, 4:6.

Plus Nach dem Erreichen des Finals beim ATP-Turnier in Metz hat sich der Augsburger mit seinem Doppelpartner Hendrik Jebens auch die Teilnahme an den Australien Open im Januar 2024 gesichert. Ein bisschen ist er selbst verwundert über diesen Erfolgslauf.

Manchmal realisiert Constantin Frantzen noch gar nicht, was er und sein Doppelpartner Hendrik Jebens in den vergangenen Monaten tatsächlich geschafft haben. Die beiden Tennisprofis aus Augsburg und Stuttgart hatten sich erst im Frühjahr zusammengefunden und angefangen, gemeinsam Turniere auf der Challenger Tour, dem Unterbau der ATP-Tour, zu spielen. Und zwar mit einem solchen Erfolg, dass nun fest steht, dass die beiden im nächsten Jahr nicht nur eine direkte Spielberechtigung auf der ATP World Tour bekommen, sondern auch ihren ersten Grand-Slam-Einsatz im Januar, bei den Australien Open haben werden.

Für Frantzen, bisher auch Spieler im Zweitliga-Team des TC Augsburg, geht damit ein Traum in Erfüllung. "Das ist das Level, wo man immer hin wollte. Jetzt ist man dort tatsächlich angekommen. Das fühlt sich noch gar nicht real an. Man müsste mich vielleicht mal zwicken, dass ich begreife, dass wir das wirklich geschafft haben. So ganz angekommen ist das noch nicht", gesteht Frantzen, noch immer überwältigt von den Eindrücken des vergangenen Wochenendes.

