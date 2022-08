Tennis in Augsburg

vor 16 Min.

Tennisclub Augsburg Siebentisch blickt bereits in die Zukunft

Constantin Frantzen spielt mit dem TCA eine erfolgreiche Saison in der 2. Bundesliga Süd.

Plus Die abschließenden Begegnungen mit Würzburg und Stuttgart kann der TC Augsburg Siebentisch entspannt bestreiten. Jetzt laufen die Planungen für die nächste Saison in der 2. Bundesliga Süd.

Von Johannes Graf

In dieser Woche werden die Spieler des TC Augsburg Siebentisch mehr Zeit als üblich miteinander verbringen. Auf dem roten Sand, vor allem aber auch abseits des Platzes. Bestens gelaunt werden sie sein, wenn Teamabende und Freiluftkino auf dem Programm stehen. Dafür haben sie selbst gesorgt. Mit eindrucksvollen Erfolgen gegen den TC Weinheim (6:3) und den TC Oberweier (8:1) haben die Augsburger am Wochenende die Mission Klassenerhalt vorzeitig abgeschlossen. Statt bis zum Schluss zittern zu müssen, kann der TCA den abschließenden Begegnungen in Würzburg (Freitag, ab 13 Uhr) und zu Hause gegen Stuttgart (Sonntag, ab 11 Uhr) entspannt entgegenblicken.

