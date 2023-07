Kein Geld für Casanova: Wenn die Nummer eins nur coacht

Plus Die schwierigen Personalplanungen der Tennis-Zweitligisten TC Augsburg und TC Schießgraben stehen stellvertretend für die Probleme, wenn Ich-AGs Teamsport betreiben.

Sowohl Michael Thor als auch Helmut Martin hatten mit dem TC Schießgraben beziehungsweise dem TC Augsburg die gleiche Taktik, um in dieser Saison erfolgreich zu sein. Beide Teammanager hatten ihr Budget ausgerichtet, um in den ersten vier Spieltagen mit möglichst bester Besetzung gleich die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. "Für uns ist es leider nicht aufgegangen", sagt Thor. Nach dem 0:9 im Derby gegen den TC Augsburg stehen die Chancen mit 2:10 Punkten auf den Klassenerhalt nicht gut. Anders die Gemütslage beim TCA. "Mein Plan von vorne wegzuspielen hat super geklappt", freut sich Martin. Mit 8:2 Punkten ist der TCA sogar Tabellendritter.

Dabei bekamen beide Klubs am vergangenen Doppel-Spieltag mal wieder den lupenreinen Kapitalismus im Profi-Tennisgeschäft zu spüren, wo Ich-AGs Teamsport vor allem zum Zweck des Lebensunterhaltes betreiben. Nicht zum ersten Mal. Es ist ein knallhartes Business. Aber irgendwie fair, weil beide Seiten wissen, auf was sie sich einlassen.