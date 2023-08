Tennis

Nach drei Jahren Warten ist für Tennisfans wieder Schwaben-Open-Zeit

Hernan Casanova, der argentinische Spitzenspieler der TCA-Zweitliga-Mannschaft, wird auch bei den Schwaben Open, dem Tennisturnier der ATP Challenger Tour, an den Start gehen.

Plus Von 20. bis 26. August findet beim TCA Augsburgs größtes Tennisturnier statt. Zahlreiche namhafte Jungprofis aus aller Welt haben zugesagt, aber auch ein Lokalmatador steht dank einer Wildcard im Teilnehmerfeld.

Von Andrea Bogenreuther

Drei Jahre mussten die Augsburger Tennisfans auf die zweite Auflage der Schwaben Open warten, jenes Turniers der ATP Challenger Tour, das 2019 erstmals auf der Anlage des TC Augsburg im Siebentischwald stattfand. Doch nach der erfolgreichen Premiere sorgte die Corona-Pandemie für eine lange Durststrecke. Erst in diesem Jahr ist es wieder so weit, vom 20. bis 26. August schlagen rund 100 junge und ambitionierte Tennisprofis, die eine große internationale Karriere anstreben, wieder in Augsburg auf. Als ATP-Event der Kategorie 50 ist das Turnier mit einem Preisgeld von 36.000 Euro dotiert.

"Wir als TCA freuen uns sehr, dass wir mit unserer Anlage am Rande des Siebentischwalds wieder der Austragungsort für die Schwaben Open sein dürfen. Nach den bayerischen Meisterschaften und vier spannenden Bundesligaspielen mit dem prickelnden 9:0 Sieg im Lokalderby gegen den TC Schießgraben wird es neuerlich Weltklassetennis für den Großraum Augsburg zu sehen geben. Die Anlage ist im Top-Zustand, und der Center Court wurde eigens für die Zuschauer noch aufgehübscht", berichtet TCA-Präsident Jakob Schweyer von den Vorbereitungen und wünscht sich jetzt nur noch eines – nämlich gutes Wetter.

